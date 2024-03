Basketball, Frauen-Bundesliga Wings beweisen Moral, verlieren aber in Osnabrück

Kaminski zeigte sich trotz der Niederlage stolz auf sein Team. Obwohl es als Absteiger feststeht und so gut wie ohne Alternativen zur Auswärtspartie fuhr, hängten sich alle Leverkusenerinnen voll rein und boten Osnabrück noch einen intensiven Kampf. Myah Taylor setzte mit 18 Punkten die meisten Akzente, auch Olivia Okpara und Lea Wolff trafen zweistellig. „Zwischenzeitlich war mit so einem Auftritt nicht zu rechnen. Daher können wir in Anbetracht der Umstände ganz zufrieden sein“, sagte der Übungsleiter.