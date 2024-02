Basketball, Frauen-Bundesliga Wings steuern auf den Abstieg aus der Bundesliga zu

„Wir haben diesmal offensiv überzeugt, viele gute Lösungen gefunden und die Wurfquote war ebenfalls in Ordnung“, sagte der Coach. Allerdings profitierten die Gastgeber von einigen Nachlässigkeiten seiner Spielerinnen. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison wurden ihnen ihre Ballverluste zum Verhängnis – und die Angels münzten die Geschenke in einfache Körbe um. Naomi Rebekah Davenport mit 26 und Nicole Brochlitz mit 18 Punkten waren die besten Werferinnen bei den Gastgebern. Beim 30:51-Pausenrückstand war bereits klar, dass es für die Wings nicht reichen würde, um Zählbares mit nach Hause zu nehmen.