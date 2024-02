Basketball, Frauen-Bundesliga Wings Leverkusen steigen aus der Bundesliga ab

Basketball, Frauen-Bundesliga: Orthomol Wings Leverkusen – Gisa Lions MBC 69:82 (37:38). Lange hielten die Leverkusener Basketballerinnen gegen den Tabellensechsten aus Halle an der Saale mit, am Ende stand die Mannschaft von Trainer Boris Kaminski jedoch erneut mit leeren Händen da. Nun ist auch sicher, was sich seit Wochen angedeutet hat: Die Wings müssen für die 2. Bundesliga planen. Der Abstieg lässt sich nicht mehr verhindern.