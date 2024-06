Basketball, Frauen-Bundesliga Wings sichern auf Umwegen doch noch den Klassenerhalt

Auf eine turbulente Saison in der Bundesliga blicken die Basketballerinnen der Wings Leverkusen zurück. Am Ende stand für das Team um Trainer Boris Kaminski der Abstieg – auch, weil im Verlauf der Spielzeit einige Leistungsträgerinnen verletzt ausfielen. Doch auch in der kommenden Saison wird es erstklassigen Frauen-Basketball in Leverkusen geben, denn der Verein beantragte eine Wildcard für die neue Runde und durch den Aufstiegsverzicht der beiden Zweitligisten bleiben die Wings in der höchsten Spielklasse.