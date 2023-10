Basketball, Frauen-Bundesliga Schwächephase wirft die Wings zurück

Basketball, 1. Bundesliga: GISA Lions MBC – Orthomol WINGS Leverkusen (Frauen) 73:60 (40:29). Von ihrem ersten Auswärtsspiel in dieser Saison sind die Wings Leverkusen mit gemischten Gefühlen zurückgekehrt. Einerseits hielt der Aufsteiger beim wesentlich stärker eingeschätzten Team in Halle-Neustadt phasenweise gut mit. Andererseits zahlte der Neuling aber auch in gewissen Bereichen Lehrgeld. „Wir haben leider viel zu schlecht gereboundet, der Gegner kam häufig zu zweiten oder auch dritten Chancen“, sagte Co-Trainer Patrick Reusch, der den fehlenden Chefcoach Boris Kaminski vertrat. Er berichtete zudem von einer „langen Schwächephase“ im zweiten Viertel, die sein Team letztlich spielentscheidend zurückwarf.