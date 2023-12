Frauen, DBBL-Pokal Wings scheiden aus dem Pokal aus

DBBL-Pokal 2. Runde: Orthomol Wings Leverkusen – Alba Berlin (Frauen) 48:91 (17:42). Die Hoffnungen auf das Erreichen der nächste Pokalrunde hatten sich bei den Wings schnell erledigt. Wie schon im Ligaspiel vor wenigen Wochen waren die Berliner Basketballerinnen der Mannschaft von Trainer Boris Kaminski klar überlegen – vor allem, da den Leverkusenerinnen einmal mehr wichtige Kräfte fehlten. „Das Ausscheiden ist für uns durchaus verkraftbar“, sagte der Wings-Coach. „Wir haben auch in dieser Begegnung wieder positive Ansätze gesehen. Jetzt müssen wir die nächste Woche dazu nutzen, um uns auf das schwere Auswärtsspiel in Göttingen vorzubereiten.“ Bei den Medical Instinct Veilchen BG 74, einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, steht für seine Wings bereits viel auf dem Spiel. Um den Anschlus an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren, benötigen die Leverkusenerinnen dringend ein Erfolgserlebnis.