Basketball, Frauen-Bundesliga Wings müssen Pleite bei Alba Berlin schnell abhaken

Leverkusen · Die Bundesliga-Basketballerinnen aus Leverkusen sind nach der strapaziösen Auswärtsfahrt in die Hauptstadt bereits am Samstag wieder gefordert. Beim Herner TC sollen endlich die ersten Punkte in fremder Halle für das Team von Trainer Boris Kaminski folgen.

02.11.2023, 16:45 Uhr

Tea Adams (mit Ball) war ein Lichtblick aus Sicht der Wings in Berlin. Foto: Uwe Miserius

Von Lars Hepp