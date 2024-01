Basketball, Frauen-Bundesliga Wings leisten sich zu viele Fehler

Basketball, 1.Bundesliga: Saarlouis Royals – WINGS Leverkusen (Frauen) 74:44 (39:26). Einen rabenschwarzen Tag erwischten die Leverkusener Basketballerinnen am Sonntag beim Tabellenachten in Saarlouis. Die Mannschaft von Trainer Boris Kaminski konnte dabei nicht an die leicht verbesserten Auftritte aus den Vorwochen anknüpfen und kassierte die nächste bittere Niederlage.