Basketball, Frauen-Bundesliga Wings laufen Osnabrück nur hinterher

Von der ersten Minute an bestimmten die Gäste aus Niedersachsen das Geschehen. Zum Ende des ersten Viertels lagen die Wings bereits mit 5:14 im Hintertreffen. Vor allem in der Offensive lief bei der Kaminski-Mannschaft überhaupt nichts zusammen. Neben etlichen Fehlwürfen erlaubte sich das Team viele Ungenauigkeiten im Passspiel. Kaminski zufolge habe der Gegner sein Team extrem unter Druck gesetzt und die nötigen Lösungen in spielerischer Hinsicht seien größtenteils ausgeblieben.