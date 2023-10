Basketball, Frauen-Bundesliga Wings lassen die Chance auf Punkte in Freiburg liegen

Die ersten zehn Minuten gingen überraschend deutlich an die Wings, nach dem ersten Viertel stand es 23:17. Die Führung nahmen die Leverkusenerinnen auch bis in die Halbzeit mit. Die Defensive arbeitete engagiert und im Angriff bestachen die Gäste durch Effizienz. Doch nach der Pause erhöhten die Gastgeberinnen den Druck und gingen deutlich robuster zur Sache. Mit der neuen Gangart hatten Kaminskis Schützlinge einige Probleme. „Zudem war in der Crunchtime die Wurfquote beim Gegner besser. Aus dem Feld heraus und bei Freiwürfen haben sie sehr sicher abgeschlossen. Der Sieg für Freiburg ist unter dem Strich verdient“, ordnete Kaminski das Ergebnis ein.