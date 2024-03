Basketball, 1. Frauen-Bundesliga Wings Leverkusen hoffen auf „Wildcard“ für Erste Liga

Der sportliche Abstieg der Wings stand bereits vor der Partie gegen die Veilchen und dem insgesamt vierten Saisonsieg längst fest. Jetzt geht es für die Leverkusenerinnen in der Pause darum, weiter an professionellen Strukturen zu arbeiten. Den Wunsch, weiter in der 1. Liga zu spielen, hat der Klub zumindest beim Verband hinterlegt. Der wird in den kommenden Wochen darüber entscheiden, ob die Wings eventuell per „Wildcard“ doch noch die Klasse halten. Sollte sich zudem eine Mannschaft zurückziehen oder eine aus der 2. Liga auf das Aufstiegsrecht verzichten, könnten die Wings ebenfalls davon profitieren und erstklassig bleiben.