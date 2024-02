Basketball, Frauen-Bundesliga Wings haben wieder mehr Wechseloptionen

Am Sonntag (16 Uhr) sind die Kaminski-Schützlinge nun zu Gast beim Tabellensechsten in Osnabrück. Ende Oktober kassierte das Team daheim eine klare 49:69-Niederlage und hatte vor allem in der Offensive enorme Schwierigkeiten. Coach Kaminski zufolge soll das im Rückspiel nun deutlich besser funktionieren. Der Auftritt gegen Freiburg, bei dem die Wings 85 Punkte erzielten, dient als Mutmacher. Nach der Partie in Osnabrück steht nur noch das Heimspiel gegen die Medical Instinct Veilchen BG 74 an.