Basketball, 1. Frauen-Bundesliga Wings gehen angeschlagen in wegweisende Partien

Basketball, 1. Bundesliga: Orthomol Wings Leverkusen – Saarlouis Royals (Frauen). Vor wichtigen Aufgaben stehen die Leverkusener Basketballerinnen. Nacheinander bekommt es der Aufsteiger mit den beiden letzten Teams der Liga zu tun. Die Wings wollen und müssen sich in diesen Partien behaupten, um in der Tabelle nicht weiter abzurutschen. Den Anfang macht das Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen das Schlusslicht aus Saarlouis, danach steht die Begegnung mit dem Vorletzten Medical Instinct Veilchen BG 74 auf dem Programm.