Basketball, 1. Frauen-Bundesliga Wings fordern Herne im Kellerduell

Basketball, 1. Bundesliga: Orthomol Wings Leverkusen – Herner TC (Frauen). Sieben Partien stehen für die Leverkusenerinnen in der Eliteklasse noch an. Bei sechs Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz wird sich das von Boris Kaminski trainierte Team deutlich steigern müssen, um den drohenden Gang zurück in die Zweitklassigkeit noch abzuwenden.