Basketball, Frauen-Bundesliga Wings Leverkusen dominieren in eigener Halle gegen Marburg

„Wir haben gute Passentscheidungen getroffen und kaum Ballverluste verzeichnet. Da hat sich die Truppe gegenüber der Begegnung in Halle enorm gesteigert“, berichtete Reusch. Das Selbstvertrauen der Gastgeberinnen wuchs weiter an, direkt nach der Pause legten die Wings einen beeindruckenden 27:15-Zwischenspurt hin und führten vor Beginn des letzten Viertels schon deutlich mit 64:46. Zwar kamen die Gäste am Ende zu einem freundlicheren Ergebnis, doch ernsthaft in Gefahr geriet der zweite Saisonsieg nicht mehr.