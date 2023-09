Basketball, 1. Frauen-Bundesliga Coach Kaminski wirbt vor Wings-Premiere um Geduld

Basketball, 1. Bundesliga: Orthomol Wings Leverkusen – Eigner Angels Nördlingen (Frauen). Auf diesen Termin haben viele Menschen in den vergangenen Wochen und Monaten mit großem Ehrgeiz und Engagement hingearbeitet. Am Samstag (18.30 Uhr) feiern die Wings Leverkusen ihre Rückkehr in die 1. Bundesliga. Zum Auftakt in das neue Kapitel empfängt der Aufsteiger mit den Angels Nördlingen einen etablierten Erstligisten.