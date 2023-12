Basketball, Frauen-Bundesliga Wings bleibt im Heimspiel nur die Außenseiterrolle

Das ändert jedoch nichts an der Ausgangslage. Der Kontrahent aus dem Pforzheimer Vorort bleibt der große Favorit. Mit bereits 18 Punkten führen die Stars die Tabelle an, ihr Vorsprung auf Rang zwei beträgt vier Zähler. „Jede Minute, die wir offen gestalten, wird für uns ein Erfolg sein“, betont Kaminski „Und warum sollten wir nicht zumindest mithalten können? Bei einer guten Wurfquote traue ich unserem Team durchaus einiges zu.“ In erster Linie gehe es in der Partie aber darum, dass die spielerischen Automatismen wieder zu sehen seien, die zum Beginn der Saison noch gut ineinandergegriffen hätten – auch mit Blick auf das Restprogramm des Jahres.