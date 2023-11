Basketball, Frauen-Bundesliga Wings bleiben in Hannover ohne Chance auf Punkte

Basketball-Bundesliga: TK Hannover Luchse – Wings Leverkusen (Frauen) 79:59 (36:26). Auch in der niedersächsischen Landeshauptstadt mussten sich die Leverkusener Basketballerinnen klar geschlagen geben. Das personell geschwächte Team von Trainer Boris Kaminski wehrte sich zwar nach Kräften, doch die ersten drei Viertel gingen an den Favoriten. „Dennoch hatten auch wir unsere guten Momente. Leider haben wir sieben, acht Angriffe mit Vorteilen für uns nicht nutzen können und somit ein wesentlich besseres Ergebnis zunichtegemacht“, berichtete der Coach. Trotz der Niederlage wolle er sich auf die positiven Aspekte der Partie fokussieren. Tea Adams, Lisa Koop und Greta Kröger trafen immerhin zweistellig, im Angriff wurde die Last auf viele Schultern verteilt.