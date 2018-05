Einzelkritik : Wendell verschießt Elfmeter, Alario trifft doppelt

Leverkusen Bernd Leno In der ersten Halbzeit hätte es wohl kaum einen Unterschied gemacht, ob die Werkself mit oder ohne Torwart in die Partie gegangen wäre. Hannover blieb auch danach zu harmlos, um den Schlussmann bei seinem womöglich letzten Spiel für Bayer 04 ernsthaft in die Bredouille zu bringen, abgesehen von einer Glanzparade in der Schlussphase. Bei den Gegentoren war er machtlos. Note: 2-

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bernd Leno In der ersten Halbzeit hätte es wohl kaum einen Unterschied gemacht, ob die Werkself mit oder ohne Torwart in die Partie gegangen wäre. Hannover blieb auch danach zu harmlos, um den Schlussmann bei seinem womöglich letzten Spiel für Bayer 04 ernsthaft in die Bredouille zu bringen, abgesehen von einer Glanzparade in der Schlussphase. Bei den Gegentoren war er machtlos. Note: 2-

Wendell Setzte den Elfmeter nach rund fünf Minuten deutlich rechts neben das Tor. Danach war dem Brasilianer anzumerken, dass er seinen Fehler wiedergutmachen wollte, doch in manchen Situationen agierte der Linksverteidiger zu ungestüm. Stabilisierte sich in der zweiten Halbzeit. Note: 3

Jonathan Tah Solide, sicher, souverän - es gibt viele schöne Worte, um die Leistung des rechtzeitig für den Saisonabschluss genesenen Innenverteidigers zu beschreiben. Weitere passende Begriffe: clever, kühl, kompromisslos. Note: 2

Tin Jedvaj Erledigte seine Aufgabe als Nebenmann von Tah und schaltete sich auch immer wieder gewinnbringend in den Spielaufbau ein. Defensiv war der Kroate indes nur selten gefordert. Note: 3

Lars Bender Der Kapitän der Werkself ist in dieser Saison endgültig vom defensiven Mittelfeldspieler zum rechten Verteidiger mutiert. Auch gegen Hannover beackerte er unermüdlich seine Seite - von Grundlinie bis Grundlinie. Seine Vorlage zum 3:0 verdient das Prädikat "genial". Musste in der Schlussphase angeschlagen vom Platz und Stefan Kießling übernahm. Note: 2

Charles Aránguiz Der Chilene war ab der ersten Minute heiß, im letzten Saisonspiel nochmal "alles rauszuhauen", um eine der abgegriffensten Fußballphrasen aller Zeiten zu bemühen. Er war überall auf dem Platz zu finden und suchte immer wieder auch den Abschluss, in einem Fall sogar von der Mittelinie. Zudem bereitete er das 1:0 vor. Machte nach 73. Minuten Karim Bellarabi Platz. Note: 2+

Julian Baumgartlinger Der Österreicher musste nach etwa 23 Minuten angeschlagen vom Platz - als Spätfolge des mit der Gelben Karte geahndeten Fouls von Hannovers Timo Hübers. Bis dahin war er gut in der Partie und holte nach einer schönen Einzelaktion im Strafraum der Gäste den Elfmeter raus, den Wendell vergab. Ohne Note



zurück

weiter

Leon Bailey Seine Körpertäuschungen, Finten und Übersteiger sind eine Bereicherung für die Liga. Flankte mehrmals stark auf Lucas Alario, der mit dem Kopf aber weniger Glück als mit dem Fuß hatte. Der Jamaikaner spielte mannschaftsdienlicher als zuletzt, nur im Abschluss fehlte ihm Glück. Note: 2-

Julian Brandt Nach zuletzt eher mäßigen Auftritten war der Nationalspieler gut aufgelegt und trickreich unterwegs - mit und ohne Ball. Krönte seine starke Leistung mit dem Treffer zum 3:0 und war sich auch für defensive Sprints nicht zu schade. Note: 2

Kai Havertz Der 18-Jährige hat sich in der nun abgelaufenen Saison zum Stammspieler entwickelt und vor allem das Zusammenspiel mit Brandt funktionierte gegen Hannover gut. Nicht nur die Fans der Werkself können sich kommende Saison auf das dynamische Duo freuen. Note: 3+

Lucas Alario Der Argentinier legte sich mächtig ins Zeug. Sein Treffer zur Führung war schön anzusehen. Beim 2:0 schaltete er nach dem Fehlpass von Matthias Ostrzolek am schnellsten und blieb bis zum Abschluss eiskalt. In den zweiten 45 Minuten schien er sein Pulver indes verschossen zu haben. Note: 2

Dominik Kohr (ab der 24. Minute) Ersetzte Julian Baumgartlinger im zentralen Mittelfeld, wo er seine Qualität als Zweikämpfer konsequent einbrachte. Note: 3+

Karim Bellarabi (ab der 74.) Trainer Heiko Herrlichs Kalkül bei der Einwechslung des Flügelflitzers war klar: Er sollte noch mehr Schwung in die Offensive bringen. Das gelang aber nur bedingt. Ohne Note

Stefan Kießling (ab der 81.) Er bekam sie noch, die letzten Spielminuten seiner großartigen Karriere bei Bayer 04. Dass der nur wenige Sekunden vorher gepfiffene Elfmeter von Schiedsrichter Guido Winkmann per Videobeweis doch noch zurückgenommen wurde, gehört neben der knapp verpassten Champions League zur Tragik des letzten Spieltags. Der 34-Jährige stand schon mit dem Ball unter dem Arm am Punkt. Ohne Note

(RP)