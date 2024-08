Football Was die Netflix-Doku „Receiver“ über Amon-Ra St. Brown verrät

Die Vorbereitung für die neue Saison in der Football-Profi-Liga NFL ist auf der Zielgraden. Die St. Brown-Brüder befinden sich mit ihren Teams im Trainingslager. Die Vorzeichen der beiden Wide Receiver (Passempfänger) mit Wurzeln in Leverkusen-Hitdorf sind allerdings höchst unterschiedlich. Während Equanimeous nach dem Wechsel zu den New Orleans Saints um seinen Kaderplatz für die neue Spielzeit kämpfen muss, ist sein jüngerer Bruder Amon-Ra als einer der Stars der Liga bei den Detroit Lions gesetzt.