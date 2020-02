2. Bundesliga Nord : Volleyballerinnen des TSV treten in Dingden an

Volleyballerinnen des TSV treten in Dingden an

Leverkusen Für das Team von Trainer Tigin Yaglioglu steht ein schwieriges Auswärtsspiel an, das drei seiner Spielerinnen verpassen werden.

(trd) Höchsten Respekt hat Trainer Tigin Yaglioglu vor dem SV Blau-Weiß Dingden. „Dort herrscht eine Volleyball-Kultur“, erläutert der Trainer des TSV Bayer 04 Leverkusen. „Sie haben eine sehr gute Jugendarbeit.“ Zu spüren bekommen haben dies die Leverkusener Volleyballerinnen im westdeutschen Pokal im vergangenen September. Damals verlor der TSV 1:3 in Dingden. Am Samstagabend soll es ab 19.30 Uhr anders laufen.

„Im Pokal wurde ein anderer Ball benutzt, der recht ungewohnt für uns war“, schränkt Yaglioglu ein. „Außerdem waren wir ersatzgeschwächt.“ Das Liga-Hinspiel gewann Bayer recht klar mit 3:1. Trotzdem nehmen die Leverkusenerinnen den direkten Tabellennachbarn sehr ernst. „Es ist eine starke Mannschaft – und wir treten auswärts an“, betont der Coach. Zwar hat der TSV schon bewiesen, auch in fremder Halle punkten zu können, doch letztlich stehen nur zwei Saisonsiege in fremder Halle in der Bilanz.