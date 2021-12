Volleyball, 2. Bundesliga : TSV verliert erstmals seit Februar 2020 ein Heimspiel

Leverkusen Die Leverkusener Zweitliga-Volleyballerinnen unterliegen ersatzgeschwächt im Spitzenspiel gegen die Volleys Borken mit 1:3 und haben nun sechs Punkte Rückstand auf die Spitze.

Kämpferisch gibt sich Yaglioglu trotz des daraus folgenden Sechs-Punkte-Rückstands zur Spitze: „Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden.“ Bereits am Sonntag (16 Uhr) wollen die Farbenstädterinnen wieder punkten. Vor der Partie beim SCU Emlichheim sind sie allerdings gewarnt. „Wir treffen auf einen sehr starken Gegner, der gerade in eigener Halle immer schwer zu knacken ist“, sagt der Coach, der sich aber über einige Rückkehrerinnen freuen darf.

Vinkesteijn und Heimbach stehen wieder zur Verfügung, dazu ist die in Oxford studierende Alexa Kaminski wieder für eine Weile im Rheinland und tritt ebenfalls für den TSV an. Yaglioglu: „Vielleicht gibt es sogar bei Charlotta Werscheck eine Chance. Sie will versuchen, am Donnerstag wieder zu trainieren. Mal schauen, wie es läuft.“