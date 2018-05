Lokalsport : Vier Regionstitel für Athleten des Leichlinger TV

Leichlingen Neben den Leichtathleten des TSV Bayer 04 (33 Titel) haben auch die Sportler des Leichlinger TV erfolgreich an den erstmals ausgetragenen Regionsmeisterschaften Süd-Ost in Wesseling teilgenommen. Insgesamt vier Meistertitel gingen an den LTV.

Allen voran Daniel Ewen in der Klasse U 20 war nicht zu schlagen. Mit 49,80 Meter im Diskuswurf sorgte er für eine Weite, mit der er auch im Bundesvergleich mithalten kann. Johannes Kühn (U 20) gewann den 110-Meter-Hürdenlauf und wurde Dritter im Speerwerfen. Vereinskollegin Matilda Kaschta (U 16) wurde Erste im Diskuswerfen. Nachdem Lara Maybach vergangene Woche schon mit Maria Tsiante Regionsmeisterin im Hammerwerfen wurde, holte sie sich den Titel diesmal im Diskuswerfen.

Aufs Podest schafften es auch die drittplatzierten Daphne Ioanidis (W 14) und Matilda Kaschta (W 15) im Kugelstoßen, Lotte Torbohm (W 13) im 75-Meter-Sprint und Maximilian Begemann (M 13) im Hürdenlauf sowie im Kugelstoßen.

(sb)