Serie Vor dem Start : Der VfL Witzhelden plant ohne externe Zugänge für die neue Saison

Witzhelden Im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg haben sich die Kreisliga-Fußballer des VfL Witzhelden erneut zum Ziel gesetzt, die Klasse zu halten. Das soll vor allem durch die Unterstützung aus der eigenen Reserve und Jugend gelingen.

Nach der Rückkehr in die Kreisliga A hatte der Klassenerhalt für die Fußballer des VfL Witzhelden oberste Priorität. Mit dem elften Platz erreichten sie dieses Ziel auch, wenngleich die vergangene Saison von zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen überschattet wurde. „Wir waren besonders in der Hinrunde sehr gebeutelt. Daher hat es mich enorm gefreut, dass meine Mannschaft den Liga-Verbleib am drittletzten Spieltag unter Dach und Fach gebracht hat“, sagt Witzheldens Trainer Oliver Heesen mit Blick auf die abgelaufene Spielzeit.