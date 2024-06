Basketball, Frauen-Bundesliga US-Duo verlässt die Leverkusener Basketballerinnen

Seit einigen Tagen ist die sportliche Zukunft der Wings geklärt: Die Basketballerinnen aus Leverkusen gehen trotz des Abstiegs und dank einer Wildcard auch in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga an den Start. „Darüber sind wir natürlich überglücklich. Jetzt müssen allerdings viele Aufgaben erledigt werden“, sagt Sportdirektorin Grit Schneider. Der Fokus liegt nun auf der Kaderzusammenstellung.