Handball in der Region : TV Witzhelden schlägt sich achtbar

Rhein-Wupper Die Handball-Frauen des TV Witzhelden verkaufen sich trotz Niederlage im DHB-Pokal lange gut. Die Herren des TuS 82 II sammeln derweil das zweite Unentschieden.

Handball, DHB-Pokal, 1. Runde (Frauen): TV Witzhelden – TV Beyeröhde 18:25 (9:13). Rund 20 Minuten hielt das Oberliga-Team des TVW als krasser Außenseiter gut mit, am Ende stand jedoch die zu erwartende Niederlage im Pokal gegen den Zweitliga-Absteiger aus Wuppertal . „Meine Mannschaft hat sich im Rahmen der Möglichkeiten gut gewehrt“, sagte Trainer Rudi Lichius. „Leider haben wir die Phase vor der Pause nicht konsequent gespielt.“ Nach dem 8:8-Zwischenstand ließen die Gastgeberinnen beste Gelegenheiten liegen und die Gäste zogen davon. „Wir haben es dann nicht mehr geschafft, den Gegner aufzuhalten“, sagte Lichius. Bereits am Freitag (20.30 Uhr) geht es für den TVW im ersten Meisterschaftsspiel zum Nachbarn Bergische Panther.

Oberliga: TV Palmersheim – TuS 82 Opladen II 31:31 (16:17). Opladens Reserve-Handballer rannten über beim Aufsteiger in Palmersheim lange einem Rückstand hinterher. Beim 25:29 (50.) und 28:31 (55.) aus Sicht der Gäste sprach nicht mehr viel für die Mannschaft von Trainer Philipp Jäger. Dank eines guten Überzahlspiels in der Schlussphase reichte es für die „Zweite“ aber wie in der Vorwoche zumindest für ein Remis. Tim Meuser mit zwei Treffern sowie Justus Dambacher mit dem Tor zum 31:31 sorgten letztlich für einen Teilerfolg. „Die Leistung war schon besser als in der Vorwoche. Dennoch müssen wir uns weiter steigern, die Jungs können wesentlich besser Handball spielen“, betonte der Teamverantwortliche Sebastian Hindrichs.