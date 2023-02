Handball in der Region Junior-Elfen ziehen erst am Ende davon

Rhein-Wupper · Während sich der Nachwuchs des TSV Bayer 04 Leverkusen in der 3. Handball-Liga zu einem Derbysieg müht, geben die Oberliga-Frauen des TVW in Gräfrath von Beginn an den Ton an. Der TuS 82 Opladen II verliert derweil.

06.02.2023, 21:00 Uhr

Jörg Hermes, Trainer des Handball-Nachwuchses beim TSV Bayer 04, sah einen hart erkämpften Sieg seines Teams gegen Düsseldorf. Foto: imago images/Mario M. Koberg

Von Lars Hepp