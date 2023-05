Handball in der Region Frauen des TVW trösten sich mit dem Sieg im Kreispokal

Handball-Kreispokalfinale: TV Witzhelden – HSG Adler Haan (Frauen) 29:24 (14:12). Nur eine Woche nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Nordrheinliga gelang den Witzheldener Handballerinnen wenigstens im Pokal-Wettbewerb das Happy-End. In Solingen-Ohligs setzten sich die Schützlinge von Trainer Rudi Lichius im Endspiel gegen den klassenhöheren Konkurrenten aus Haan durch und dürfen einmal mehr vom Einzug in den deutschen Pokalwettbewerb träumen. „Die Mannschaft hat das richtig gut gemacht. Nach der schleppenden Anfangsphase haben sich meine Mädels konsequent gesteigert“, berichtete Lichius. Bis zum 12:12 (28.) bewegten sich beide Teams auf Augenhöhe, leichte Vorteile gab es bei den Adlern aus Haan zu beobachten. Doch dank einer weitaus konsequenteren Spielweise zogen die Witzheldenerinnen bis auf 26:19 (55.) davon – und das Duell war frühzeitig entschieden. Torhüterin Felicitas Wolter wusste mit unzähligen Paraden zu gefallen, Linkshänderin Kathrin Frielingsdorf und Rückraumspielerin Luisa Lubberich waren die weiteren Aktivposten beim TVW.