Handball in der Region : TuS Rheindorf lässt zu viele Möglichkeiten liegen

Rhein-Wupper In der Handball-Landesliga mussten sich sowohl der TuS Rheindorf als auch der TV Witzhelden ihren jeweiligen Gegnern geschlagen geben. Die Verbandsliga-Frauen der DJK Leverkusen waren derweil komplett ohne Chance.

Handball-Landesliga: Pulheimer SC II – TuS Rheindorf 34:26 (17:13). Nur zwei Mal in der Anfangsphase lagen die Rheindorfer Handballer in Führung. Ansonsten rannte die von Rene Hosan trainierte Mannschaft das gesamte Spiel einem Rückstand hinterher. Die Abwehr stand weniger stabil als in der Vorwoche, im Angriff ließ der TuS zu viele Chancen aus. „Das war eine Partie, in der wir noch stundenlang hätte spielen können und wir die Begegnung nicht mehr gedreht hätten. Leider haben wir nicht an die Leistung aus der Vorwoche anknüpfen können“, berichtete der Coach nach der ersten Niederlage. Mathis Bergner überragte mit 13 Toren, allerdings ließ auch er drei Siebenmeter ungenutzt.