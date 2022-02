Handball, 3. Liga : TuS 82 kann Fehlstart nicht kompensieren

Opladens Birger Dittmer (r.) hatte kurz vor dem Ende des Derbys bei den Bergischen Panthern den Ausgleich in der Hand. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Nach einem 9:17-Rückstand zur Halbzeit verpasst Birger Dittmer vom TuS 82 Opladen im Handball-Drittliga-Duell bei den Bergischen Panthern den Ausgleich in letzter Sekunde mit einem Pfostenschuss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Rademacher

Corona war das dominierende Thema beim TuS 82 Opladen im Vorfeld des Drittliga-Duells bei den Bergischen Panthern. „Zwei Spieler konnten sich zum Glück noch freitesten“, sagte Fabrice Voigt. Er verfolgte die Partie am Fernseher. Der Trainer hatte sich die Infektion ebenso zugezogen wie Nick Meuser, Joscha Rinke und Leonard Bachler, die allesamt fehlten. Als Ausrede für die Leistung in der ersten Halbzeit wollte der Coach die schwierige Vorbereitung aber nicht gelten lassen. „Das müssen wir nicht schönreden, es war einfach schlecht“, urteilte Voigt über den vorentscheidenden 9:17-Rückstand. Trotzdem rissen die Leverkusener die Partie fast noch einmal herum und verloren nur knapp mit 29:30.

In den ersten 30 Minuten lief allerdings so gut wie nichts zusammen für die Gäste. Von 4:4 zogen die Bergischen Panther auf 12:4 davon. „So dürfen wir uns einfach nicht präsentieren – erst recht nicht in einem Derby“, stellte Voigt klar. „Ich hatte deutlich mehr erwartet, vor allem auch, wenn es um die Körpersprache geht.“ Der 9:17-Rückstand zur Pause ließ bereits Schlimmstes vermuten, doch die Opladener erholten sich. Oliver Dasburg, Yannik Nitzschmann und Markus Sonnenberg brachten ihre Farben wieder auf 14:19 heran, doch ihre beste Phase hatten die Gäste zwischen der 40. und 50. Minute.

„Mit einer offensiver ausgerichteten Abwehr, einer 5-1- beziehungsweise 3-2-1-Variante, sind wir wieder reingekommen. Und das Tempo stimmte dann auch“, lobte Voigt. „Kämpferisch war das ein toller Auftritt.“ Dasburg, der immer wieder erfolgreich die Zweikämpfe suchte, brachte den TuS 82 beim 21:22 und 22:23 jeweils auf ein Tor heran. Den ersten Ausgleich markierte Markus Sonnenberg beim 25:25.

Nach der auch defensiv starken Phase hatten die Leverkusener in den Schlussminuten allerdings das Problem, dass sie die Angriffe des Gegner nicht mehr gestoppt bekamen. „Die Aufholjagd hat viel Kraft gekostet. Vermutlich hat uns die am Ende gefehlt, um das Ding komplett in unsere Richtung zu lenken“, sagte Voigt. Er wurde an der Seitenlinie von Srdjan Nikolic und Jonas Gördes vertreten.

Eine eigene Führung schafften die Gäste nicht mehr, doch mehrere Male gelang der Ausgleich – der letzte beim 29:29 per Siebenmeter durch Sonnenberg. 30 Sekunden vor Schluss setzten sich erneut die Panther durch, bekamen ihrerseits einen Strafwurf, den Ex-Bundesligaprofi Jens-Peter Reinarz zum 30:29 verwandelte. Eine letzte Chance zum Remis blieb.

Birger Dittmer machte eigentlich alles richtig, zog ab, traf aber nur den Pfosten. Die Bergischen Panther jubelten angesichts des für sie wichtigen Sieges auf dem Weg zum Klassenerhalt, bei den Opladenern war die Enttäuschung groß.

„Wir haben es geschafft, die Panther immer nervöser zu bekommen. Die zweite Hälfte war schon in Ordnung, so dass ein Unentschieden auch verdient gewesen wäre“, sagte Voigt. „Vor der Pause haben wir aber Torhüter Robin Eigenbrod warmgeschossen. Das darf uns in der Form nicht passieren.“