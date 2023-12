Handball, 3. Liga TuS 82 Opladen geht ins letzte Heimspiel des Jahres

Zweimal hat der TuS 82 Opladen in Heimspielen zuletzt die erste Halbzeit verpatzt. Das Triple möchte der Handball-Drittligist gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden nicht schaffen. „Ich bin zuversichtlich, weil wir vorige Woche auch schon in Homburg (Endstand 35:28) von Anfang an da waren“, sagt Trainer Fabrice Voigt vor dem Match an diesem Samstag (19.30 Uhr, Bielerthalle), in dem ein Zugang das Team verstärken könnte.