Fußball, Landesliga TuS Oberpleis stoppt die Serie des SV Schlebusch

Das Tor des Tages fiel allerdings erst eine Viertelstunde vor dem Abpfiff. Der Oberpleiser Angreifer Nikolas Klosterhalfen wurde seinem Ruf als einer der herausragenden Torjäger der Liga gerecht und traf per Kopf. Im gesamten Spielverlauf hatten die Gastgeber mehr vom Spiel und hätten in der ersten Halbzeit eigentlich schon in Führung gehen müssen. Doch Niklas Engelke konnte die erste Großchance des Favoriten mit einer starken Parade gerade noch vereiteln. „Uns fehlte diesmal in der gegnerischen Hälfte einfach die Präzision. Da haben wir in vielen Situation zu ungenau agiert. Aber so eine Niederlage wirft uns jetzt sicher nicht um“, betonte Hilmer.