Handball, 3. Liga TuS 82 setzt Rückrundentrend fort

Dass er damit niemals ernsthaft in Abstiegsgefahr geriet, lag an der erfolgreichen Hinrunde. Dort standen 16 Punkte in 15 Partien zu Buche – der Ligaverbleib war nur noch Formsache. Dass es längst nicht so erfolgreich weiterging, lag auch am Abgang von Louis Oberosler zu Zweitligist Bayer Dormagen während der Saison. Viele weitere personelle Rückschläge, wie die Verletzung von Maurice Meurer und diversen anderen Feldspielern, machten sich ebenfalls bemerkbar, doch die Torhüterposition schlug besonders ins Kontor.