Handball-Nordrheinliga : Opladen zündet den Turbo und zieht Aldekerk davon

Opladen Die Handballer des TuS 82 haben mit einem souveränen Sieg an der Grenze zu den Niederlanden den dritten Tabellenplatz gefestigt.

„Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben alles abgerufen, was wir uns vorgenommen hatten. Damit haben wir noch einmal richtig gut die Kurve im Saisonendspurt bekommen – und wollen nun am nächsten Wochenende mit einem weiteren Sieg die Spielzeit abrunden“, sagte Voigt.

Als Aaron Ellmann in der 47. Minute den Treffer zum 26:17 erzielte, waren auch die letzten Restzweifel beseitigt. Der 16. Saisonsieg war unter Dach und Fach. In der Schlussphase kamen die Aldekerker zwar noch zu einem freundlicheren Ergebnis, was aber nach dem Abpfiff niemanden mehr wirklich störte. „Wir haben die letzten Minuten sehr locker genommen. In Anbetracht des nahenden Saisonendes ist das aber normal. Es geht jetzt nur noch darum, die Punkte mitzunehmen – und das haben meine Jungs souverän erledigt“, betonte Voigt, der vor allem mit seinen gut aufgelegten Torhütern Arne Fuchs und Michael Strock zufrieden war. Linksaußen Birger Dittmer avancierte zudem mit acht Treffern zum erfolgreichsten Werfer der Opladener Handballer.