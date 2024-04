Handball, 3. Liga TuS 82 Opladen wirft alles rein und belohnt sich nicht

Personell war der TuS 82 Opladen in dieser Saison noch nie so gebeutelt wie in diesen Tagen. Zu den zahlreichen Ausfällen von Spielmachern und Leistungsträgern wie Maurice Meurer und Oliver Dasburg kam kurz vor dem Anpfiff beim TV Aldekerk auch noch Jan Jagieniak erkrankt hinzu. Der Kader war im Drittliga-Auswärtsspiel daher extrem jung und unerfahren. „Ganz ehrlich, ich bin mit dem Gefühl reingegangen, eine deutliche Packung zu kassieren“, sagte Trainer Fabrice Voigt. Letztlich stand es jedoch vier Minuten vor Schluss 25:25. Am Ende feierte beim 29:26 (13:12) dennoch der abstiegsbedrohte TVA.