Handball-Regionalliga : TuS 82 fängt trotz Tabellenführung nicht an zu träumen

TuS 82 fängt trotz Tabellenführung nicht an zu träumen

Der Opladener Marius Anger (beim Wurf) hat seine Karriere als Spieler beendet und wird am Samstag verabschiedt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Am Samstag ist Aldekerk zu Gast in der Bielerthalle. Auch wenn der Gegner erst 3:3 Punkte auf dem Konto hat, mahnt Trainer Fabrice Voigt, ihn nicht zu unterschätzen.

Zusammen mit der Reserve des TuSEM Essen stehen die Handballer des TuS 82 Opladen ohne Verlustpunkt an der Spitze der Regionalliga-Nordrhein. „Deshalb fangen wir jetzt aber noch nicht das Träumen an“, sagt Trainer Fabrice Voigt. „So banal das klingt: Wir denken von Spiel zu Spiel.“ Der TV Aldekerk ist am Samstag (19.15 Uhr) in der Bielerthalle zu Gast.