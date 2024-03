Handball, 3. Liga TuS 82 will Fans einen Kampf bieten

So richtig rund läuft die Rückrunde für den TuS 82 Opladen noch nicht. Trotzdem holten die Drittliga-Handballer in diesem Jahr bereits fünf Punkte. Das gelang jedoch ausschließlich in der Fremde. In der Bielerthalle haben die Leverkusener ihre vergangenen vier Spiele verloren, so dass die Heimbilanz in der gesamten Saison auf 5:5 abgesackt ist. Die Chance, dass an diesem Samstagabend (19.30 Uhr) die Trendwende gelingt, ist gegen die HSG Krefeld Niederrhein allerdings gering.