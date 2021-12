Handball, 3. Liga : TuS 82 will guten Abschluss in Hessen

Opladens Leistungsträger Birger Dittmer beim Sprungwurf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Im letzten Spiel des Jahres sind die Drittliga-Handballer bei Schlusslicht ESG Gensungen/Felsberg zu Gast. Einen Grund für Leichtsinnigkeit sieht Trainer Fabrice Voigt darin nicht.

Als klarer Favorit fährt der TuS 82 Opladen am Samstag nach Nordhessen. Der Drittliga-Letzte ESG Gensungen/Felsberg hat erst drei Punkte auf dem Konto, zu Hause noch keinen einzigen Sieg gefeiert, und muss dennoch ernst genommen werden. „Gerade zuhause“, wie TuS-Trainer Fabrice Voigt betont. „Sie haben richtig gute Spiele gemacht, aber unglücklich verloren.“ Dennoch wollen die Leverkusener das Handball-Jahr 2021 freilich mit einem Sieg abschließen. Anwurf ist am Samstag um 19.30 Uhr.

Die jüngsten Spiele waren zwar nicht von Erfolg für die Nordhessen gekrönt, doch beim 28:31 gegen die Bergischen Panther und insbesondere 29:30 gegen den damaligen Spitzenreiter HSG Krefeld Niederrhein ließ die Mannschaft aufhorchen. Ihren einzigen Zähler in heimischer Halle holte das Schlusslicht beim 33:33 gegen den TuSEM Essen II. „Klar lässt die Tabellensituation ein einfaches Spiel vermuten, aber an Einstellung lässt der Gegner nichts vermissen“, betont Voigt. „Wir müssen also auch zu 100 Prozent da sein, um dort Erfolg zu haben.“

Für die Opladener wäre es der dritte Sieg in Serie – und gleichzeitig die Zementierung des dritten Tabellenplatzes über die Winterpause. „Wir werden hochmotiviert in das Spiel gehen“, ist der Trainer überzeugt. Denn für die TuS-Handballer ist die Auswärtsfahrt so etwas wie die vorige Woche ausgefallene Weihnachtsfeier. „Es ist ein schöner Abschluss des Jahres mit einer Bustour. Die Jungs haben richtig Lust darauf.“ Eine Niederlage wäre allerdings freilich ein wirkungsvoller Stimmungskiller für die Rückfahrt. Den gelte es zum Abschluss eines bemerkenswert erfolgreichen Jahres für die Opladener tunlichst zu vermeiden. „Wir werden alles daran setzen, damit es nicht dazu kommt“, betont Voigt.

Die Atmosphäre in Kreissporthalle Gensungen gleicht einem Hexenkessel. Rund 250 Zuschauer, die ordentlich Stimmung machen, sind eigentlich immer mit dabei. „Dazu ist das Heimteam kämpferisch stark und gerade in der 6:0-Deckung körperlich sehr präsent“, sagt Fabrice Voigt. „Wir müssen also an unsere guten Leistungen anknüpfen.“

Personell sind die Opladener gut genug besetzt, um dieses Ziel umzusetzen. Torjäger Maurice Meurer hat sich nach seinen Verletzungsproblemen bei den jüngsten Auftritten bereits erfolgreich zurückgemeldet und konnte auch in dieser Woche voll trainieren.

Eine Hiobsbotschaft gab es trotzdem für die Opladener. Philipp Jäger hat sich bei einer Sprungwurf-Übung das Kreuzband gerissen. „Das ist natürlich ganz besonders bitter für unseren Zugang“, hadert der Coach. Ausfallen wird zudem Jan Jagieniak, der sich beim 29:20 gegen Volmetal am vergangenen Wochenende einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Bis auf diese beiden Spieler werden die Leverkusener aber wohl komplett antreten.