Handball, 3. Liga TuS 82 will Hinspiel-Coup wiederholen

Den guten Lauf in der Hinrunde konnte der TuS 82 Opladen in der Rückserie der 3. Liga nicht fortsetzen. Drei Niederlagen kassierten die Handballer zuletzt, 5:11 Zähler gab es insgesamt und vor allem: Zu Hause hat die Mannschaft nun fünf Mal in Folge verloren. „Das würden wir liebend gerne ändern. Wir möchten überhaupt gerne mal wieder einen Punkt“, sagt Trainer Fabrice Voigt vor dem Duell gegen die HG Saarlouis an diesem Samstag (19.30 Uhr, Bielerthalle).