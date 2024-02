Handball, 3. Liga TuS 82 will den „Heimfluch“ gegen Hanau beenden

Auswärts top, zuhause ein Flop – so lässt sich die Bilanz des TuS 82 Opladen seit Ende November beschreiben. Während in der Bielerthalle drei Spiele in Folge verloren gingen, ist das Team in der Fremde vier Mal in Folge unbesiegt. „Das liegt natürlich auch an den Gegnern und ist ein bisschen Zufall, nur wollen wir trotzdem unbedingt unseren Fans mal wieder einen Sieg bieten“, sagt Trainer Fabrice Voigt vor dem Match gegen die HSG Hanau am Samstag (19.30 Uhr).