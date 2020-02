Handball-Nordrheinliga : Opladens Handballer holen Talent aus Düsseldorf

Opladen Bereits an diesem Freitag empfangen die Opladener Handballer den TV Korschenbroich zum Duell des Ersten gegen den Zweiten der Regionalliga-Nordrhein.

Die Tabellenführung des TuS 82 Opladen in der Regionalliga-Nordrhein ist nicht in Gefahr, wenn am Freitagabend (ab 20 Uhr) der TV Korschenbroich zu Gast in der Bielerthalle ist. Denn die Handballer aus Leverkusen haben auf ihren ärgsten Verfolger bereits jetzt fünf Punkte Vorsprung. Mit einem Sieg würde das Team von Trainer Fabrice Voigt einen großen Schritt Richtung auf Aufstieg machen. Dabei helfen wird Tim Schröder, der vom HC Rhein Vikings mit sofortiger Wirkung in die Farbenstadt wechselt.