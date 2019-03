Pleite im Spitzenspiel der Nordrheinliga: Voigts Griff in die Trickkiste bleibt ohne Erfolg

Voigts Griff in die Trickkiste bleibt ohne Erfolg

Opladen In Dinslaken mussten Opladens Handballer eine deutliche Niederlage hinnehmen. Trainer Fabrice Voigt bemängelte die fehlende Bereitschaft seiner Spieler.

Den Auftritt im Spitzenspiel beim Tabellenführer MTV Rheinwacht Dinslaken hatten sich die Handballer des TuS 82 Opladen definitiv anders vorgestellt. Das Gipfeltreffen der Nordrheinliga wurde schnell zu einer einseitigen Angelegenheit. Am Ende mussten sich die Schützlinge von Fabrice Voigt nach einer enttäuschenden Vorstellung mit 19:27 (9:16) geschlagen geben. Damit ist der Rückstand auf den Liga-Primus auf fünf Zähler angewachsen und der direkte Vergleich verloren. Am kommenden Wochenende kommt in der SG Ratingen 2011 gleich der nächste hochkarätige Gegner nach Opladen.