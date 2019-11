Erste Niederlage in der Saison : TuS 82 spielt zu fehlerhaft für die nächsten Punkte

Leverkusen Beim 26:32 in Langenfeld unterliegen die Opladener Handballer in der Regionalliga-Nordrhein klar und deutlich.

Die Opladener sind mit großen Personalsorgen in die Partie gegangen. Spontan hatte der Verein sogar Marius Anger einmalig reaktiviert, um Lücken im Kader zu schließen. Doch auch der Linkshänder konnte in der zweiten Hälfte keine Akzente setzen. Seine Chance genutzt hat jedoch Kaan Taymaz. „Das war ein Lichtblick“, betonte Voigt. „Er hat eine gute Leistung gezeigt.“ Davon abgesehen war der Coach durch die Bank unzufrieden. „Wir hatten keinen Zugriff in der Abwehr und das Torhüterspiel hat auch nicht funktioniert“, haderte er.

Trotz der Pleite bleibt der TuS 82 Opladen Regionalliga-Spitzenreiter. Verfolger Korschenbroich ist jedoch auf einen Punkt herangekommen. Am kommenden Samstag will die Mannschaft gegen den HC Weiden freilich zurück in die Erfolgsspur finden und die Niederlage in der Nachbarstadt vergessen machen.