Handball, 3. Liga Heimpleitenserie des TuS 82 Opladen hält an

Wenn es um den Trend geht, gibt es wenig Neues bei den Handballern des TuS 82 Opladen. Der Drittligist hat zum vierten Mal in Folge in der heimischen Bielerthalle verloren. „Trotzdem war es ein viel besserer Auftritt als zuletzt“, sagte Trainer Fabrice Voigt über das 28:34 (15:17) gegen die HSG Hanau, die durch den Erfolg wieder auf den dritten Platz vorgerückt ist. Die Leverkusener hingegen sind mit 19:19-Punkten fernab von Gut und Böse und dürften bei noch elf ausstehenden Partien eigentlich nicht mehr in Abstiegsgefahr geraten.