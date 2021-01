Handball, 3. Liga : TuS 82 Opladen verlängert Verträge mit Trainerteam

Opladen Die Drittliga-Handballer haben die spielfreie Zeit genutzt, um Weichen für die Zukunft zu stellen. Der Verein bindet sowohl Trainer Fabrice Voigt als auch seine Assistenten bis 2022.

Wann und in welcher Form die Saison in der 3. Handball-Liga zu Ende gespielt werden kann, ist offen. Der TuS 82 Opladen hatte aufgrund diverser Absagen erst eine Partie absolviert, bis der Spielbetrieb Anfang November auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wurde. Eine Austragung von Hin- und Rückspielen bis zum 30. Juni ist in der 18er-Gruppe wohl utopisch. Dennoch blicken die Leverkusener in die Zukunft und haben die Zusammenarbeit mit Trainer Fabrice Voigt und seinem Team verlängert.