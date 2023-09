Handball, 3. Liga TuS 82 unterliegt im Hitze-Duell

Unangenehmer hätte die Luft in der Burscheider Schulberghalle kaum sein können. Die Sommerhitze hatte die Sportstätte sowieso gewaltig aufgeheizt, dann wollten auch noch 500 Zuschauer beim Handball-Derby zwischen den Bergischen Panthern und dem TuS 82 Opladen dabei sein. Was zu „gefühlten 50 Grad“ auf der Platte führte, wie Gäste-Trainer Fabrice Voigt es beschrieb. Es wurde schweißtreibend, zäh und langwierig. „Es war so, als hätten wir drei Halbzeiten gespielt“, sagte Voigt nach der 24:26 (11:12)-Niederlage am zweiten Drittliga-Spieltag.