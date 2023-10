Handball, 3. Liga TuS 82 Opladen überzeugt vorne und hinten

Mit Tim Trögel und Moritz Wiese schlugen sich Opladener im Duell gegen Friesenheim aber auch sehr ordentlich. Trögel war in der ersten Halbzeit an ein paar Bällen dran Wiese bot nach der Pause bei seinem Drittliga-Debüt eine ordentliche Vorstellung. „Er hat dann schon ein paar Dinger für uns rausgefischt“, sagte Voigt, der insgesamt von einer starken Mannschaftsleistung über 60 Minuten sprach – „und eben nicht nur über 40 wie zuletzt in Krefeld. Dieses Ziel haben wir erreicht.“