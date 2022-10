Handball, 3. Liga : Emsdetten ist eine Nummer zu groß für den TuS 82

Opladens Birger Dittmer (l.) sah nach einem Foul gegen Emsdettens Ex-Nationalspieler Tobias Reichmann die Rote Karte. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Vor 1700 Zuschauern hält der Handball-Drittligist TuS 82 Opladen gut dagegen, lässt sich nicht abhängen und hat beim 25:31 (9:16) in Emsdetten am Ende doch keine Chance. Am Dienstag kommt die Ahlener SG zum Team aus Leverkusen.