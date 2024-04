Handball, 3. Liga TuS 82 tritt ohne Mittelmann in Aldekerk an

Mit Stolz können die Handballer des TuS 82 Opladen auf das 21:23 im vergangenen zuletzt gegen Spitzenreiter TuS Ferndorf blicken. Nur Punkte gab es eben wie so oft in der Rückrunde nicht. Ein Sieg fehlt den Leverkusenern vier Spieltage vor Schluss noch, um den Klassenerhalt rechnerisch zu sichern. Beim TV Aldekerk ist die Chance am Samstag (19.30 Uhr) allerdings eher gering. Alternativ genügt dem Drittligsten allerdings auch jeweils eine Niederlage des Schlusstrios Ratingen, Dansenberg und Haßloch zum definitiven Liga-Verbleib.