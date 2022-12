Handball, 3. Liga TuS 82 trifft im Derby auf erstarkte Panther

„Wir haben in der Hinrunde in jedem Spiel unsere Hausaufgaben erledigt“, sagt Opladens Trainer Fabrice Voigt. „Nur gegen Minden ist uns das nicht gelungen. Wir haben genauso gespielt wie der THW Kiel.“ Der nicht ganz ernst gemeinte, schräge Vergleich fällt dem Coach mit Blick auf das Champions-League-Spiel des Rekordmeisters in Barcelona ein. Bei der 24:26-Niederlage hat der THW auch unheimlich viele Fehler gemacht – freilich natürlich auf höherem Niveau. „Jedenfalls haben wir die Niederlage jetzt abgehakt.“